В Кировской области без тепла остаются два дома культуры и спортзал

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-08T16:42:14+03:00

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На сегодняшний день, 8 октября, без тепла в Кировской области без учета города Кирова остаются 10 многоквартирных домов и три объекта социальной сферы. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин на совещании, которое состоялось у губернатора.

Так, без тепла остаются семь домов в поселке Светлом Котельничского района, где завершается ремонт теплотрассы. Срок окончания работ - 10 октября. Еще два жилых дома остаются без тепла в Юрьянском районе, где к началу отопительного сезона не была готова котельная. Но 9 октября отопление в эти дома будет подано. Еще один дом без тепла находится в поселке Полом Кирово-Чепецкого района, где завершаются работы в рамках капитального ремонта дома. К 15 октября все работы будут закончены.

Из объектов бюджетной сферы без тепла остаются Котельничский дом культуры, где счетчик учета тепла сейчас находится на поверке, 11 октября тепло в ДК подадут. В Тужинском районе тепла нет в спортивном комплексе, так как там к началу отопительного сезона не была готова котельная. Но уже сегодня, 8 октября, начались пуско-наладочные работы оборудования котельной. В Пижанском районе к теплу не подключен дом культуры, где идет замена окон, все работы должны быть завершены 10 октября.

- Таким образом, во всех жилых домах и на социальных объектах тепло будет подано к 15 октября, - сказал Игорь Юрьевич.