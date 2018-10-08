2018-10-08T16:29:16+03:00
Общество

В Чистых прудах построят площадку для выгула собак

Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе застройщика
Александр ЧАРУШИН
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Площадку могут обустроить уже к началу зимы. Фото: mstrok.ruПлощадку могут обустроить уже к началу зимы. Фото: mstrok.ru
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В микрорайоне Чистые пруды планируют создать площадку для выгула собак. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» рассказали в компании «Кировспецмонтаж». Предложение о строительстве такой площадки поступило от группы местных активистов: жители Чистых прудов утверждают, что им необходима особая территория для прогулок с домашними питомцами.

- Изначально активисты предложили два варианта размещения площадки, - пояснил застройщик. - На данный момент выбрана территория неподалеку от жилых домов. Сама по себе идея утверждена, однако нам предстоит много работы: пока что конкретного проекта создания площадки нет.

На данный момент не ясно, площадка будет открыта круглосуточно или по определенному графику. Также неизвестно, чем она будет оснащена (скамейки, урны, освещение) и как именно ее будут содержать. Если все детали проекта утвердят в ближайшее время, то площадку постараются обустроить до начала зимы.

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