2018-10-08T14:02:58+03:00
Происшествия

Жительница Котельнича отдала 5 600 рублей за несуществующего щенка

Питомца якобы должен был привезти проводник поезда
Александр ЧАРУШИН
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Объявление о продаже собаки женщина нашла на интернет-сайтеОбъявление о продаже собаки женщина нашла на интернет-сайтеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В полицию Котельнича обратилась местная жительница, ставшая жертвой дистанционных мошенников. 44-летняя женщина лишилась сбережений, пытаясь купить щенка шпица. Объявление о продаже собаки она нашла на популярном интернет-сайте. «Продавец» из Нижнего Новгорода просил за щенка 5 600 рублей авансом - женщина перевела ему нужную сумму, но питомца так и не получила.

- Щенка пострадавшей якобы должны были отправить с проводником поезда, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Однако «посылка» не дошла до жительницы Котельнича. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в значительном размере».

Виновного в мошенничестве могут наказать пятью годами тюрьмы. Полицейские уже ведут поиски преступника.

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