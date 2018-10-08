2018-10-08T16:37:57+03:00
Общество

1800 семей в Кировской области обратились за выплатой при рождении первенца

9 662 рубля в месяц дополнительно получают кировчане, имеющие статус малоимущих
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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1800 семей в Кировской области обратились за выплатой при рождении первенца1800 семей в Кировской области обратились за выплатой при рождении первенцаФото: Валерий РОМАНОВ
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Более 1800 семей Кировской области обратились в органы социальной защиты населения и МФЦ на предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Об этом сообщают в правительстве региона.

Напомним, что с 1 января 2018 года семьи, имеющие совокупный доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, имеют право на ежемесячную выплату при рождении первенца.

ВАЖНО!

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

На выплату имеют право малоимущие семьи. Чтобы понять, подходит ли семья под этот статус, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, затем разделить ее на 12 и разделить на количество членов семьи, включая ребенка.

Если полученная величина меньше 15 238,50 руб. (а это и есть 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного за II квартал 2017 года в Кировской области), то можно подавать заявление на ежемесячную выплату в органы социальной защиты населения или МФЦ.

Заявление можно подать в первые шесть месяцев после рождения ребенка, и тогда выплата будет установлена с даты рождения ребенка.

Если обратиться с заявлением позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей за II квартал 2017 года и составляет 9 662 рубля.

Ежемесячная выплата устанавливается до достижения ребенком полутора лет, но после того, как ребенку исполнится год, нужно вновь подать заявление на ее назначение.

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