2018-10-08T11:38:04+03:00
Общество

Отопления нет в 91 доме Кирова

В «Т-Плюс» обещают, что к 11 октября отопление будет подано по всему городу
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Отопления нет в 91 доме КироваОтопления нет в 91 доме КироваФото: Евгения ГУСЕВА
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Тепло подключено к 4063 многоквартирным домам Кирова. Это 97% от общего количества жилого фонда города. На утро понедельника, 8 октября, без тепла остается 91 дом. Об этом на оперативном совещании в администрации города рассказал директор Кировского филиала ПАО «Т-Плюс» Сергей Береснев.

В субботу, 6 октября, губернатор Игорь Васильев и глава города Елена Ковалева проехали по адресам, где все еще нет отопления. Во время рейда руководителям города и области докладывали, что без тепла остается 120 домов.

По отчету Береснева, за выходные удалось подключить к теплу 82 жилых дома. Он же сообщает, что без тепла все еще остается 91 дом (хотя 120 минус 82 получается далеко не 91). Столь странная арифметика складывается из того, что в ходе запуска теплотрасс обнаруживаются новые дефекты.

- Только за выходные мы обнаружили 48 новых дефектов, - признался Сергей Александрович. - Все силы брошены на их устранение, планируем, что 10-11 октября отопление в жилфонд подадим полностью.

Так же, на совещаниях у главы города и у губернатора уже не раз заявлялось, что все социальные объекты подключены к теплу. Но на утреннем совещании Береснев отчитался:

- В выходные рабочие устраняли дефекты, которые препятствовали полноценной подаче тепла в детские сады № 31 и № 66.

А по данным департамента образования 5 октября на 1 день было прекращено посещение детского сада № 26, так как температура в группах не соответствовала нормам. Сегодня, 8 октября, садик работает.

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