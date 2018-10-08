За выходные в авариях погибли двое кировчан, еще 14 пострадали

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-08T11:21:41+03:00

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За три дня, с 5 по 7 октября, кировчане 450 раз нарушили правила дорожного движения. Так, в 34 случаях были выявлены нарушения со стороны пешеходов, на 70 машинах обнаружили неправильную тонировку стекол. 24 водителя были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- В пятницу и выходные дни в Кирове зафиксировано шесть аварий, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - В них пострадали шестеро кировчан. Еще семь ДТП произошло на дорогах районов области, в них два человека погибли, восемь - пострадали. Среди них были дети.

Отметим, что на кировских дорогах дежурили 145 инспекторов ДПС. Особое внимание специалистов было сосредоточено на Первомайском районе Кирова - там прошли «сплошные проверки» водителей на наличие алкоголя в крови.