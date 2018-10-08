В Кирове определили самый красивый балкон, детский сад, школу, двор
В Кирове подвели итоги конкурса «Цветущий город 2018». В рамках этого конкурса определяли самые красивые и цветущие дворы города.
В этом году в конкурсе участвовало 537 заявок - это дворы многоквартирных домов, детских садов, школ, учреждений культуры, коммерческих структур, организаций и предприятий города. Победителей определяли по 6 номинациям.
В номинации «Своими руками» 1 место занял двор в поселке Дороничи, на 11-ой улице, 4, к. 8.
В номинации «Вместе - лучше» победил двор дома по ул. Современной, 2.
В номинации «Цветик-семицветик» победил детский сад № 102.
В номинации «Лепестки лета» победила МБУ ДО «Детская школа искусств «Элегия».
В номинации «Цветочная поляна» победил магазин «Буду мамой».
В номинации «Цветочная мозаика» победил Кировский молочный комбинат.