2018-10-08T12:04:23+03:00
Общество

В Кирове определили самый красивый балкон, детский сад, школу, двор

В городе подвели итоги конкурса «Цветущий город-2018»
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Двор компании «Газпромежрегионгаз» занял третье место в номинации «Цветочная мозаика». Фото: vk.com/mrg43Двор компании «Газпромежрегионгаз» занял третье место в номинации «Цветочная мозаика». Фото: vk.com/mrg43
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В Кирове подвели итоги конкурса «Цветущий город 2018». В рамках этого конкурса определяли самые красивые и цветущие дворы города.

В этом году в конкурсе участвовало 537 заявок - это дворы многоквартирных домов, детских садов, школ, учреждений культуры, коммерческих структур, организаций и предприятий города. Победителей определяли по 6 номинациям.

В номинации «Своими руками» 1 место занял двор в поселке Дороничи, на 11-ой улице, 4, к. 8.

В номинации «Вместе - лучше» победил двор дома по ул. Современной, 2.

В номинации «Цветик-семицветик» победил детский сад № 102.

В номинации «Лепестки лета» победила МБУ ДО «Детская школа искусств «Элегия».

В номинации «Цветочная поляна» победил магазин «Буду мамой».

В номинации «Цветочная мозаика» победил Кировский молочный комбинат.

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