2018-10-08T10:06:19+03:00
Происшествия

В Кирове экс-уголовник не встал на учет в полиции и вновь отправился в тюрьму

Об этом сообщили в областной прокуратуре
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина на полгода отправится в колонию строгого режимаМужчина на полгода отправится в колонию строгого режимаФото: Елена КАРЛИНА
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37-летний кировчанин отправится в колонию за уклонение от административного надзора. Известно, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме, а в 2014 году вышел на свободу. Суд решил, что кировчанин до 2021 года не должен уезжать из района, в котором он проживает, при этом мужчина должен был встать на учет в полицию. Однако экс-уголовник в 2016-2017 годах нарушал эти требования.

- Мужчина не приехал в Киров и не встал на учет в органах полиции, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело против него возбудили по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Ранее 37-летний мужчина уже нарушал закон, поэтому в итоге его приговорили к шести месяцам колонии строгого режима.

Отметим, что кировчанин не согласился с решением суда и обжаловал его, однако приговор остался в силе.

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