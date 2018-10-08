В Оричевском районе ищут пропавшую пять дней назад пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-08T08:59:28+03:00

Волонтеры просят помощи в поисках Галины Соляновой и распространении данных о ее пропаже. Фото: «Лиза Алерт» Киров»

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В Оричевском районе ведутся поиски пропавшей местной жительницы. Об этом сообщили волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 81-летняя Галина Солянова пропала пять дней назад: в последний раз пенсионерку видели в минувшую среду, 3 октября. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

- Галина Петровна ростом 155 см, полного телосложения, - указано в ориентировке на поиск. - У нее карие глаза и короткие седые волосы. Перед пропажей пенсионерка была одета в темную кофту, длинную юбку в клетку, темные штаны и черные резиновые сапоги. Галина Петровна нуждается в помощи медиков: она дезориентирована и имеет проблемы со слухом.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любую известную вам информацию о судьбе Галины Соляновой.