В Киров привезли колокол весом 4,8 тонны

7 Окт. 19:46 2018-10-07T19:46:26+03:00

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В субботу, 6 октября, в Киров доставили колокол для Спасского собора. Его вес составил 4,8 тонны. Огромный колокол отливали три месяца с конца июня по 1 октября в городе Тутаеве. Рассказали на сайте Спасского собора.

- На колоколе изображены четыре иконы: Спас Нерукотворный, Казанская икона Божией Матери, Апостол Марк и Иоанна Предтечи, - пояснили на сайте. - Установка нового инструмента запланирована на 21 октября.

Стоимость колокола составила более 5 млн 600 тысяч рублей. Такие средства пожертвовал собору кировский предприниматель. Напомним, что второй по значимости колокол установлен на колокольне Трифонова монастыря. Его вес составляет 3 тонны 200 килограммов.