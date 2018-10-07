2018-10-07T19:24:04+03:00
Общество

Котельничские полицейские спасли двух женщин, заблудившихся в лесу

Потерявшихся обнаружили около двух часов ночи
Анна КРЮКОВА
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Женщины отправились в лес за грибами и заблудились. Фото: pixabay.comЖенщины отправились в лес за грибами и заблудились. Фото: pixabay.com
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В четверг, 4 октября, в котельничскую полицию сообщили о пропаже двух женщин. Местные жительницы заблудились в лесу в районе поселка Ежиха. Туда женщины отправились за грибами. Однако на обратном пути они заблудились, и не могли выйти из леса. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Полицейские, сотрудники МЧС и егеря немедленно проступили к поискам женщин, - пояснили в ведомстве. – Поисковики прочесывали лес, и подавали звуковые сигналы. Поиск затруднялся тем, что сотовые телефоны не ловили сигналы вышек операторов.

Кроме того, полицеским пришлось разыскивать женщин уже в темноте по заболоченной местности. К счастью, грибников удалось найти около 02.00 часов. Их напоили горячим чаем, помогли выбраться из леса и отвезли домой.

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