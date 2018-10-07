2018-10-07T17:42:03+03:00
Недвижимость

Зимой рядом с манежем в Вересниках откроется каток и хоккейная коробка

Также там могут установить новогоднюю елку
Анна КРЮКОВА
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Рядом с манежем в Вересниках могут обустроить площадку для отдыха кирочан. Фото: vk.com/e_v_kovalevaРядом с манежем в Вересниках могут обустроить площадку для отдыха кирочан. Фото: vk.com/e_v_kovaleva
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Глава администрации Илья Шульгин предложил обустроить к зиме зону активного отдыха для кировчан рядом с манежем в Вересниках. Там планируется разместить ледовый каток и хоккейную коробку с освещением. Также там могут появиться пункты проката коньков и пункты с питанием. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии.

- Кроме того, рассматривается вопрос установки рядом с манежем новогодней елки, - пояснили в администрации. – Губернатор инициативу поддержал и попросил министерство спорта подключиться к реализации.

Напомним, что легкоатлетический манеж в Вересниках откроется в ближайшее время. В пятницу приняли в эксплуатаую подъезд к спортивному комплексу. Подрядчик «Гордормостстрой» обустроил там насыпь из песка высотой в 4 метра, затем выполнил щебеночное основание и два слоя асфальтобетонного покрытия. Сделать прямую дорогу от улицы Ключевой до манежа пока получается из-за стоящего на пути аварийного дома.

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