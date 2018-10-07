2018-10-07T17:09:47+03:00
Общество

Метеопредупреждение: в Киров придут ливни и сильный ветер

Температура воздуха будет держаться на уровне +10 градусов
Анна КРЮКОВА
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Порывы ветра будут достигать 20 м/cПорывы ветра будут достигать 20 м/cФото: Евгения ГУСЕВА
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МЧС предупреждает кировчан о ливнях и сильном ветре с порывами до 20 м/c. Непогода придет в наш город в понедельник, 8 октября. Воздух в этот день прогреется до +10 градусов. Ночью станет прохладнее, до +4 градусов.

Во вторник дождь прекратится, однако в Кирове резко похолодает, ожидается ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +4 градусов днем, и до 0 градусов ночью.

Сотрудники МЧС напоминают, что при сильном ветре кировчанам не стоит близко подходить к недостроенным зданиям, рекламным конструкциям, оборванным проводам. Также стоит держаться подальше от старых гнилых деревьев, особенно одиночно стоящих.

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