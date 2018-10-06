На берегу Вятки нашли древнее орудие, которому 7000 лет

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-06T13:31:15+03:00

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В Кировской области обнаружили осколок древнего орудия, которому может быть 7000 лет. Об этом сообщают в Научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия Кировской области.

- Находку нам принес научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов. Он нашел фрагмент кремня, который по форме напоминает осколок каменного орудия. Он рассказал, что обнаружил этот фрагмент на берегу реки Вятки в районе города Кирово-Чепецк, рассказывают в «НПЦ по охране объектов культурного наследия Кировской области».

Специалисты-археологи осмотрели находку, а также показали ее сотрудникам Кировского краеведческого музея. В итоге эксперты пришли к выводу, что найденный осколок может относится к периоду неолита (новый каменный век) или даже к периоду раннего металла, то есть это каменное орудие могло быть создано в V-II тысячелетии до нашей эры.