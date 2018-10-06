Жителя Кировской области оштрафовали за уклонение от армии
Парню несколько раз вручали повестку в военкомат, но он так и не явился
Жителя Кировской области оштрафовали за уклонение от армииФото: Александр ГЛУЗ
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В Кировской области осужден молодой человек, который уклонялся от службы в армии.
19-летний житель города Кирс еще в 2015 году был поставлен на воинский учет. Но в военкомат парень так и не явился. Даже после того, как в апреле 2018 года сотрудники военкомата вручили ему повестку, он так и не пришел на медицинскую и призывную комиссию.
При этом уважительных причин для отсрочки от службы у парня не было.
В итоге на парня было заведено уголовное дело по статье "Уклонение от прохождения военной службы".
Дело рассматривал Верхнекамский районный суд. Парня признали виновным и оштрафовали на 15000 рублей.