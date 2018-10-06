Жителя Кировской области оштрафовали за уклонение от армии

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-06T13:16:36+03:00

Парню несколько раз вручали повестку в военкомат, но он так и не явился

Изменить размер текста: A A

В Кировской области осужден молодой человек, который уклонялся от службы в армии.

19-летний житель города Кирс еще в 2015 году был поставлен на воинский учет. Но в военкомат парень так и не явился. Даже после того, как в апреле 2018 года сотрудники военкомата вручили ему повестку, он так и не пришел на медицинскую и призывную комиссию.

При этом уважительных причин для отсрочки от службы у парня не было.

В итоге на парня было заведено уголовное дело по статье "Уклонение от прохождения военной службы".

Дело рассматривал Верхнекамский районный суд. Парня признали виновным и оштрафовали на 15000 рублей.