Детский сад в Чистых Прудах сдадут в ноябре, в Урванцеве - до конца года
В Кирове продолжается строительство детских садов. Как сообщает министерство образования Кировской области, новый садик в Чистых Прудах будет достроен уже к концу ноября: в здание уже провели отопление, сейчас подрядчик «Кировспецмонтаж» проводит отделочные работы.
- Еще один детский сад строится в микрорайоне Урванцево, - отметили в министерстве. - Работы начались в июле 2018 года, подрядчик «Атэкс» также приступил к чистовой отделке помещений. Коммуникации садика готовы, идет благоустройство территории. Сдача объекта запланирована на 20 декабря.
Напомним, до конца текущего года в эксплуатацию будут сданы шесть новых кировских садиков. В сумме они дадут 1580 мест. До конца 2019 года в Кирове появятся еще 6 детских садов.