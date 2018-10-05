С начала года клещи укусили 15 тысяч кировчан
В управлении Роспотребнадзора по Кировской области подвели статистику укусов клещей за текущий год. На сегодня, 5 октября, в больницы обратились свыше 15 200 кировчан, пострадавших от клещей - в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
130 человек заболели клещевым энцефалитом, среди них 12 детей. Еще у 231 кировчанина, в том числе у 24 детей, обнаружили боррелиоз. Один мужчина погиб от вирусного энцефалита, он не был привит от этой болезни.
- Специалисты исследовали 313 мест отдыха кировчан на наличие клещей, - пояснили в ведомстве. - Свыше 2 617 га земли обработали специальными средствами защиты от клещей, из них 882 га пришлось на детские оздоровительные лагеря.
Отметим, что самое большое количество укусов клещей в этом году пришлось на июнь.