С начала года клещи укусили 15 тысяч кировчан

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-05T17:18:22+03:00

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В управлении Роспотребнадзора по Кировской области подвели статистику укусов клещей за текущий год. На сегодня, 5 октября, в больницы обратились свыше 15 200 кировчан, пострадавших от клещей - в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

130 человек заболели клещевым энцефалитом, среди них 12 детей. Еще у 231 кировчанина, в том числе у 24 детей, обнаружили боррелиоз. Один мужчина погиб от вирусного энцефалита, он не был привит от этой болезни.

- Специалисты исследовали 313 мест отдыха кировчан на наличие клещей, - пояснили в ведомстве. - Свыше 2 617 га земли обработали специальными средствами защиты от клещей, из них 882 га пришлось на детские оздоровительные лагеря.

Отметим, что самое большое количество укусов клещей в этом году пришлось на июнь.