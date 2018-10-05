2018-10-05T16:55:41+03:00
Происшествия

17-летнего кировчанина посадили за кражу кофе, водки и сковороды

Подросток не посещал школу, употреблял алкоголь и наркотики
Александр ЧАРУШИН
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Суд приговорил молодого человека к двум годам тюрьмыСуд приговорил молодого человека к двум годам тюрьмыФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Кирове завершен судебный процесс над 17-летним подростком, воровавшим продукты из местных магазинов. Об этом «Комсомолке» сообщили в прокуратуре Ленинского района. Установлено, что с сентября 2017 года по май 2018 года совершил несколько грабежей.

В общей сложности 17-летний кировчанин «вынес» из магазинов три банки кофе, две бутылки водки и сковороду на сумму свыше 2 900 рублей. Также молодой человек пытался совершить еще одну кражу и хранил у себя наркотическое вещество.

- Вскоре 17-летний кировчанин был задержан, - рассказали в прокуратуре. - Установлено, что он несколько лет употреблял наркотики и алкоголь, зачастую прогуливал школу, не проходил реабилитацию в наркодиспансере. Уголовные дела были заведены по ч. 3. ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж», ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков». Ленинский районный суд приговорил его к двум годам тюрьмы.

Отметим, что на суде подросток заявил о готовности пройти лечение от наркозависимости.

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