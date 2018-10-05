В Оричах школьники складывали камни на рельсы
Их родителям выписали административные протоколы
В полицию об этом ЧП сообщил водитель грузового поездаФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Кировской области подростки складывали камни прямо на железнодорожные пути. Об этом в полицию сообщил машинист грузового поезда. Как выяснилось, ЧП произошло в районе станции Оричи. Оперативники выехали на место и нашли этих подростков.
- Нарушителями оказались 11-летние учащиеся средней школы в Оричах, - рассказали в кировском ЛО МВД на транспорте. - Их доставили в отдел полиции. Сами дети не осознавали, что их «развлечение» опасно и для них, и для движения поездов.
Родителей школьников также доставили в отдел. На них составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей».