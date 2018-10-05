2018-10-05T16:22:17+03:00
Общество

С крыши дома на Цеховой в Кирове бежал кипяток

Фотографии потопа жильцы опубликовали в соцсетях
Анна КРЮКОВА
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В управляющей компании сообщили, что так проходили работы по подготовке дома к отопительному сезону. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheВ управляющей компании сообщили, что так проходили работы по подготовке дома к отопительному сезону. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В четверг, 4 октября, кировчане разместили в паблике «КУ-43» информацию о том, что с крыши дома на улице Цеховой недалеко от частного детского сада бежит кипяток. Жильцы пожаловались, что вода стекает потом прямо перед входом в подъезд.

«Комсомолка» выяснила точный адрес дома и позвонила в управляющую компанию. Как выяснилось, в помещении проходили работы, связанные с началом отопительного сезона.

- В доме на Цеховой, 1, трубы отопления находятся на чердаке, - пояснили в УК «Лепсе-Уют Плюс». - Там есть расширительные бочки, из которых нужно выпускать воздух и сливать воду. Это стандартная ситуация. Воду, кроме как с крыши, сливать некуда.

Также в управляющей компании уточнили, что вода была теплая, но не кипяток.

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