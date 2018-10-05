Заявки на ремонт дворов в 2019 году принимают до 2 ноября

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-05T16:30:10+03:00

Чем больше денег поступит из бюджета, тем больше дворов смогут отремонтировать Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Кирове продолжается прием заявок на ремонт придомовых территорий на 2019 год. На сегодня подано всего восемь заявок, из них семь - по Октябрьскому району города. Прием документов завершится уже 2 ноября.

- Подать заявку может любой из жильцов, старший по дому, ТСЖ или управляющая компания, - пояснили в мэрии. - В прошлом году поступило 180 таких заявок, из них 52 были одобрены специальной комиссией и включены в список. Количество дворов, которые отремонтируют в 2019 году, зависит от того, сколько именно денег будет выделено из бюджета.

Для подачи заявки необходимо собрать пакет документов: заверенную копию протокола собрания жильцов, копию паспорта и устава, дизайн-проект и смету работ. С полным списком необходимых документов и графиком приема заявок можно ознакомиться на сайте администрации города Кирова.