Аэропорт Победилово может получить имя Александра Грина

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-05T13:07:53+03:00

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В пятницу, 5 октября, вице-спикер ОЗС Роман Титов рассказал в своем канале в Telegram об идее присвоить кировскому аэропорту Победилово имя знаменитого романиста, уроженца Вятки Александра Грина.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал затею и заявил об этом журналистам во время пресс-завтрака. Однако глава региона отметил, что для начала здание аэропорта необходимо отремонтировать.

- Первое впечатление нельзя произвести дважды, - отметил Игорь Владимирович. - Аэропорт - это то, что мы видим по приезде, поэтому необходимо вначале привести его в порядок, а потом присваивать имя великого писателя. А вообще, думаю, это отличная идея.

Сейчас в правительстве Кировской области обсуждается вопрос о выделении финансирования на ремонт аэропорта.