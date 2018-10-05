Аэропорт Победилово может получить имя Александра Грина
В пятницу, 5 октября, вице-спикер ОЗС Роман Титов рассказал в своем канале в Telegram об идее присвоить кировскому аэропорту Победилово имя знаменитого романиста, уроженца Вятки Александра Грина.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал затею и заявил об этом журналистам во время пресс-завтрака. Однако глава региона отметил, что для начала здание аэропорта необходимо отремонтировать.
- Первое впечатление нельзя произвести дважды, - отметил Игорь Владимирович. - Аэропорт - это то, что мы видим по приезде, поэтому необходимо вначале привести его в порядок, а потом присваивать имя великого писателя. А вообще, думаю, это отличная идея.
Сейчас в правительстве Кировской области обсуждается вопрос о выделении финансирования на ремонт аэропорта.