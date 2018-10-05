Кировчанин с топором в руках похитил у прохожего 16 рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-05T11:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 4 октября, было совершено разбойное нападение на кировчанина. ЧП произошло около 16.00 на улице Зеленина. К потерпевшему подошел молодой человек с топором в руках и потребовал деньги. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного управления Росгвардии, грабитель «выручил» всего 16 рублей.

- Всем патрульным были переданы приметы нападавшего, - рассказали в ведомстве. - Молодого человека, похожего на грабителя, задержали на улице 8 Марта. Им оказался 18-летний ранее судимый кировчанин. Вскоре оперативники установили, что именно он совершил нападение на прохожего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание для грабителя может составить десять лет тюрьмы с выплатой крупного штрафа.