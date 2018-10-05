2018-10-05T11:53:35+03:00
Общество

В Кирове почтят память журналистки Анны Политковской

Акция состоится на Театральной площади
Александр ЧАРУШИН
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Журналистка погибла 7 октября 2006 годаЖурналистка погибла 7 октября 2006 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 7 октября, в Кирове почтят память Анны Политковской. Об этом в соцсетях сообщил один из организаторов акции, общественник Вадим Ананьин. Акция «Зажги свою свечу» пройдет с 15.30 на Театральной площади, у памятника Ленину.

- Анна Политковская погибла 7 октября 2006 года, - рассказал общественник. - В этот день мы традиционно приглашаем кировчан почтить память известной журналистки. В 16.03 - в минуту, когда Анна Политковская и была убита, - мы объявим минуту молчания. Акция завершится в 18.00 часов.

Отметим, что далее активисты пройдут к мэрии, а затем цветы и свечи перенесут к памятному знаку жертвам репрессий.

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