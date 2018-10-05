На ремонт двух участков трассы Киров - Русское ушло 3,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-05T11:55:18+03:00

В прошлом году денег не хватило, однако нужную сумму сэкономили в 2018 году. Фото: admkirov.ru

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Ремонт автодороги Киров - Русское полностью завершен. Вчера, 4 октября, городские власти, «муниципальный контроль» и СМИ приняли участие в сдаче последних двух участков дороги в эксплуатацию. Напомним, на ремонт трассы в районах Костино и Бахты в прошлом году не хватило денег - в 2018 году нужную сумму сэкономили на других аукционах по поиску подрядчиков.

- Компания «АБЗ-Оричи» уложила на участках дороги слои щебня и песка, специального материала для водоотведения и два уровня асфальта, - пояснили в пресс-службе города Кирова. - Общая стоимость работ на этих двух отрезках трассы составила 3,7 миллиона рублей. Экспертиза показала, что работы были выполнены по ГОСТу, - это значит, что ремонт трассы Киров - Русское полностью завершен.

Сегодня специалисты должны принять в эксплуатацию последнюю отремонтированную дорогу - участок улицы Красина.