2018-10-04T17:14:06+03:00
Происшествия

В Верхнекамском районе полиция задержала живодера, убившего кота

Мужчина несколько недель скрывался от следствия
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Мужчине грозит до трех лет тюрьмы. Фото: архив "КП"Мужчине грозит до трех лет тюрьмы. Фото: архив "КП"
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На данный момент житель поселка Лесной, который в августе зверски расправился с котом соседки, задержан. Как рассказала женщина, в один из дней августа, она вышла во двор и увидела, как ее 34-летний сосед бьет кота об забор. Животное она спасти, к сожалению, не успела. Но после происшествия написала заявление в полицию. Полицейские задержали мужчину, допросили. Также было заведено уголовное дело по ст. 245 «Жестокое обращение с животными». Мужчина понял, что его могут судить, и решил скрыться от полиции. Несколько недель его не видели в родном поселке.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что разыскиваемый может находиться на территории Советского района, - сообщают в УМВД по Кировской области. - Сотрудники угрозыска Верхнекамского района, выехав в командировку, совместно с коллегами Советского района разыскали подозреваемого в одной из деревень.

Подозреваемый доставлен на родину – в Верхнекамский район. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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