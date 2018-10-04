2018-10-04T17:50:58+03:00
Звезды

Кировский КВН открывает 25-й юбилейный сезон

Первая игра пройдет 6 октября в ДК «Родина»
Анна КРЮКОВА
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80% команд примут участие в КВНе впервые. Фото: vk.com/kvnkirov80% команд примут участие в КВНе впервые. Фото: vk.com/kvnkirov
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Уже в эту субботу, 6 октября, Кировский клуб веселых и находчивых начнет 25-ый юбилейный сезон. В этот день на сцену ДК «Родина» выйдут сразу 20 команд. Причем 80% из них - новые участники.

- Во вторую четверть века своего существования клуб КВН входит изрядно освежившись и омолодившись, - рассказал редактор кировского клуба Максим Зонов. - Главное отличие нового сезона от всех предыдущих - в том, что большинство команд сами пишут сценарии для выступлений и работают без кураторов. Такого у нас уже лет пять не было.

По итогам фестиваля жюри распределит команды на высшую и премьер-лигу. Добавим, что на следующей неделе впервые в истории в Кирове пройдут игры центральной лиги «Поволжье». Она считается одной из сильнейших и статусных в творческом объединении «Александр Масляков и компания».

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