В Кирове возобновил работу ТЦ «Лепсе», который пожарные закрыли после проверок
Торговый центр «Лепсе» вновь открыл свои двери для покупателей. По информации паблика «Строим Киров», владелец помещения устранил все нарушения требований пожарной безопасности.
- Во время ремонта из центра вынесли горы хлама и старых стройматериалов, - пояснили создатели паблика. - Также заменили панорамное остекление на лестничной клетке.
Изменилось и расположение магазинов. К примеру, продуктовый магазин теперь расположен на первом этаже. Это сделано для того, чтобы покупателям не нужно было нести тяжелые сумки со второго этажа.
Напомним, что после трагедии в Кемерове торговые центры по всей стране начали проверять на соблюдение правил пожарной безопасности. Киров оказался рекордсменом по нарушениям. Сильнее всего отличился ТЦ «Лепсе». В торговом центре пожарные обнаружили сразу 42 недостатка.