В Кирове возобновил работу ТЦ «Лепсе», который пожарные закрыли после проверок

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-04T14:53:39+03:00

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Торговый центр «Лепсе» вновь открыл свои двери для покупателей. По информации паблика «Строим Киров», владелец помещения устранил все нарушения требований пожарной безопасности.

- Во время ремонта из центра вынесли горы хлама и старых стройматериалов, - пояснили создатели паблика. - Также заменили панорамное остекление на лестничной клетке.

Изменилось и расположение магазинов. К примеру, продуктовый магазин теперь расположен на первом этаже. Это сделано для того, чтобы покупателям не нужно было нести тяжелые сумки со второго этажа.

Напомним, что после трагедии в Кемерове торговые центры по всей стране начали проверять на соблюдение правил пожарной безопасности. Киров оказался рекордсменом по нарушениям. Сильнее всего отличился ТЦ «Лепсе». В торговом центре пожарные обнаружили сразу 42 недостатка.