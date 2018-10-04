Неизвестные подожгли нежилой дом в Нововятске

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-04T13:00:09+03:00

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Вчера, 3 октября, в Нововятском районе горело нежилое деревянное здание. Пожар произошел по адресу ул. Орджоникидзе, 2 около 15.00 часов. Огонь повредил кровлю и стены на втором этаже подъезда.

- Предположительно, причиной пожара стал умышленный поджог, - рассказали в ОНДПР по городу Кирову. - На полную ликвидацию последствий ушло почти два часа, ущерб от огня составил 20 тысяч рублей. Для тушения огня потребовались усилия 18 спасателей.

Напомним, несколько дней назад кировчане сообщили в соцсетях о новых попытках поджога жилых домов. Так, 29 сентября пытались поджечь дом на улице Щорса, а на следующий день — здание на улице Красина.