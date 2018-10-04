2018-10-04T13:00:09+03:00
Происшествия

Неизвестные подожгли нежилой дом в Нововятске

С огнем боролись 18 спасателей
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
На полное тушение пожара ушло 2 часаНа полное тушение пожара ушло 2 часаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Вчера, 3 октября, в Нововятском районе горело нежилое деревянное здание. Пожар произошел по адресу ул. Орджоникидзе, 2 около 15.00 часов. Огонь повредил кровлю и стены на втором этаже подъезда.

- Предположительно, причиной пожара стал умышленный поджог, - рассказали в ОНДПР по городу Кирову. - На полную ликвидацию последствий ушло почти два часа, ущерб от огня составил 20 тысяч рублей. Для тушения огня потребовались усилия 18 спасателей.

Напомним, несколько дней назад кировчане сообщили в соцсетях о новых попытках поджога жилых домов. Так, 29 сентября пытались поджечь дом на улице Щорса, а на следующий день — здание на улице Красина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телефонный мошенник просил кировчанку перевести ему деньги и купить коньяк
В холле новой школы в Урванцево установили «умную остановку»
Фильм «Временные трудности» стал самым посещаемым в нашем регионе
В Кирове ищут мужчину, пропавшего восемь дней назад
Встреча ветеранов Кирово-Чепецка в «УРАЛХИМе»
Кировчан просят оценить работу городской администрации
Из-за аварии на Ердякова без тепла все еще остаются 9 домов, детсад и колледж
Нелегальный мигрант на «десятке» въехал в грузовик: трое получили травмы
Сотрудник филиала «КЧХК» награжден за вклад в промышленный потенциал региона
Подрядчика НЛК оштрафовали на миллион рублей за незаконную рубку леса
Жителю Советска вынесли приговор за ложный звонок о бомбе
Вор из Яранска больше года скрывался от следствия
Каждая пятая организация Кировской области закончила финансовый год с убытками
В Киров завезли тонну зараженных Калифорнийской щитовкой слив и нектаринов
Бывший сотрудник ГИБДД сдал в металлолом эвакуированный ВАЗ
Пьяная драка в Верхнекамском районе: 21-летняя местная жительница ведром сломала своей соседке ребро
Сотрудники РУМЦ ВятГУ провели профориентационное мероприятие «Альфаплан: шаг в будущее»
Лучшим муниципалитетом Кировской области стал Котельничский район, а худшим - Афанасьевский
В Кирове ищут слесаря по ремонту поездов с зарплатой в 150 тысяч рублей