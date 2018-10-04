Телефонный мошенник просил кировчанку перевести ему деньги и купить коньяк

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-04T12:30:56+03:00

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Вчера, 3 октября, сразу трое кировчан сообщили в полицию о звонках одного и того же мошенника. Неизвестный «госслужащий» звонил в учебные заведения и предлагал приехать к нему в офис за «важными документами». Когда потерпевшие уже были в пути, мошенник вновь звонил им и просил перевести деньги. Якобы по приезде на место он должен был вернуть всю сумму.

- В итоге деньги перевели двое кировчан, - пояснили в УМВД по Кировской области. - 45-летняя женщина лишилась 19 тысяч рублей, 50-летний мужчина отправил мошеннику 17 тысяч. Третью кировчанку «госслужащий» заодно попросил купить коньяк - девушка поняла, что это обман и отказалась переводить деньги.

Сейчас полицейские уже устанавливают личность преступника. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.