2018-10-04T12:30:56+03:00
Происшествия

Телефонный мошенник просил кировчанку перевести ему деньги и купить коньяк

Мужчина «заработал» 36 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Мужчина представлялся «госслужащим» и просил перевести деньгиМужчина представлялся «госслужащим» и просил перевести деньгиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Вчера, 3 октября, сразу трое кировчан сообщили в полицию о звонках одного и того же мошенника. Неизвестный «госслужащий» звонил в учебные заведения и предлагал приехать к нему в офис за «важными документами». Когда потерпевшие уже были в пути, мошенник вновь звонил им и просил перевести деньги. Якобы по приезде на место он должен был вернуть всю сумму.

- В итоге деньги перевели двое кировчан, - пояснили в УМВД по Кировской области. - 45-летняя женщина лишилась 19 тысяч рублей, 50-летний мужчина отправил мошеннику 17 тысяч. Третью кировчанку «госслужащий» заодно попросил купить коньяк - девушка поняла, что это обман и отказалась переводить деньги.

Сейчас полицейские уже устанавливают личность преступника. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные подожгли нежилой дом в Нововятске
В холле новой школы в Урванцево установили «умную остановку»
Фильм «Временные трудности» стал самым посещаемым в нашем регионе
В Кирове ищут мужчину, пропавшего восемь дней назад
Встреча ветеранов Кирово-Чепецка в «УРАЛХИМе»
Кировчан просят оценить работу городской администрации
Из-за аварии на Ердякова без тепла все еще остаются 9 домов, детсад и колледж
Нелегальный мигрант на «десятке» въехал в грузовик: трое получили травмы
Сотрудник филиала «КЧХК» награжден за вклад в промышленный потенциал региона
Подрядчика НЛК оштрафовали на миллион рублей за незаконную рубку леса
Жителю Советска вынесли приговор за ложный звонок о бомбе
Вор из Яранска больше года скрывался от следствия
Каждая пятая организация Кировской области закончила финансовый год с убытками
В Киров завезли тонну зараженных Калифорнийской щитовкой слив и нектаринов
Бывший сотрудник ГИБДД сдал в металлолом эвакуированный ВАЗ
Пьяная драка в Верхнекамском районе: 21-летняя местная жительница ведром сломала своей соседке ребро
Сотрудники РУМЦ ВятГУ провели профориентационное мероприятие «Альфаплан: шаг в будущее»
Лучшим муниципалитетом Кировской области стал Котельничский район, а худшим - Афанасьевский
В Кирове ищут слесаря по ремонту поездов с зарплатой в 150 тысяч рублей