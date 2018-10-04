2018-10-04T11:37:53+03:00
Происшествия

В Кирове ищут мужчину, пропавшего восемь дней назад

Активисты просят помощи у кировчан
Александр ЧАРУШИН
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Роман Яговкин пропал в минувшую среду, 26 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirovРоман Яговкин пропал в минувшую среду, 26 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 37-летнего Романа Яговкина. Мужчина пропал еще восемь дней назад: в последний раз Романа видели 26 сентября, с тех пор данных о его судьбе нет.

- Роман ростом 176 см, нормального телосложения, - указано в ориентировке на поиск мужчины. - У него карие глаза и короткие русые волосы. Роман был одет в куртку песочного цвета с капюшоном, серые штаны и темные кроссовки.

Помочь волонтерам может любой желающий. Фото: форум «Лиза Алерт»

Помочь волонтерам может любой желающий. Фото: форум «Лиза Алерт»

Отметим, что запись о пропаже Романа появилась в сети еще 30 сентября, однако непосредственных поисков пропавшего мужчины волонтеры не вели. Как рассказала «Комсомолке» руководитель кировского отряда «Лиза Алерт» Александра Яговкина, это было вызвано нехваткой информации.

- Поначалу данных о том, где может находиться Роман, не было, - пояснила волонтер. - Мы не знали, в каком направлении его искать, в каких местах и заведениях он обычно бывал. Сейчас нам удалось получить больше информации о пропавшем мужчине, поэтому мы открыли активный поиск. Помочь может любой желающий. Поиски ведутся как в Кирове, так и в Кировской области.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любую информацию о судьбе Романа Яговкина, которая вам известна.

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