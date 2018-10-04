Кировчан просят оценить работу городской администрации

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-04T13:08:59+03:00

Жители Кирова могут поставить оценки от 1 до 5 качеству услуг, предоставляемых муниципалитетом

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Кировчане могут оценить работы администрации города. На официальном сайте администрации в разделе «Муниципальные услуги» появился раздел «Анкетирование для проведения мониторинга качества предоставляемых услуг».

В анкете 8 разделов: градостроительство и архитектура, земельно-имущественные отношения, образование, ЖКХ, благоустройство и транспорт, спорт, предпринимательство, социальная сфера, муниципальная собственность. В каждом разделе есть перечень услуг, которые оказываются населению. Кировчане могут поставить оценку от 1 до 5 уровню комфорта помещений и мест ожидания, времени ожидания в очереди, сроку получения услуги, уровню компетентности сотрудников.

Анкета анонимная, но нужно указать свой пол, возраст, уровень образования.

Затем все анкеты будут анализироваться в подразделениях, непосредственно предоставляющих муниципальные услуги.