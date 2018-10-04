Из-за аварии на Ердякова без тепла все еще остаются 9 домов, детсад и колледж

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-04T13:07:20+03:00

В «Лепсе-Сети», которая обслуживает данный участок, пока ситуацию не комментируют

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В четверг, 4 октября, без тепла все еще остается 9 жилых домов, детский сад и несколько зданий Вятского электромашиностроительного колледжа по четной стороне ул. Романа Ердякова.

Напомним, что днем 3 октября на ул. Романа Ердякова, 16, произошла авария на теплосети. Этот участок трубопровода обслуживает ООО «Лепсе-Сеть». Но так как потери теплоносителя были существенными, под угрозой было теплоснабжение всех домов северной части Кирова, которые отапливаются от ТЭЦ-4.

Поэтому ремонтные службы оперативно отключили аварийный участок от «основной трубы». Благодаря этому удалось быстро восстановить давление на сетях в северной части города.

Но вот здания, которые попали в зону аварии, пока остаются без тепла. Это 9 жилых домов, детский сад и несколько зданий Вятского электромашиностроительного колледжа по четной стороне ул. Романа Ердякова.

ООО «Лепсе-Сеть», которое обслуживает данный участок сети, пока не комментирует срок окончания работ.