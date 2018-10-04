2018-10-04T10:35:41+03:00
Происшествия

Подрядчика НЛК оштрафовали на миллион рублей за незаконную рубку леса

Предприятие Верхнекамского района вырубило 100 кубометров древесины в неположенном месте
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Лесному фонду Кировской области причинен материальный ущерб в размере около 500 тыс. рублейЛесному фонду Кировской области причинен материальный ущерб в размере около 500 тыс. рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Верхнекамский районный суд Кировской области вынес приговор по уголовному делу за «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере».

Как рассказали в прокуратуре Кировской области, в январе-феврале 2018 года руководитель лесозаготовительного предприятия ООО «Русфор», которое работало по договору подряда на Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, дал распоряжение бригаде рубить лес в неположенном месте. В итоге незаконно было вырублено более 100 кубометров. Оценка показала, что лесному фонду Кировской области причинен материальный ущерб в размере около 500 тыс. рублей.

На 39-летную руководительницу лесозаготовительного предприятия завели уголовное дело. Учитывая, что нарушение было совершено ей впервые, суд приговорил даму лишь к штрафу - миллион рублей.

К тому же суд сохранил арест, наложенный на два трактора, принадлежащих лесозаготовительному предприятию до момента выплаты штрафа.

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