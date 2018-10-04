2018-10-04T10:09:12+03:00
Происшествия

Вор из Яранска больше года скрывался от следствия

Беглец был найден в деревне Кобели
Александр ЧАРУШИН
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Мужчину уже сегодня могут заключить под стражуМужчину уже сегодня могут заключить под стражуФото: Мила СТРИЖ
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В Кировской области задержан житель Яранского района, долгое время скрывавшийся от следствия. В марте 2017 года 49-летний мужчина незаконно проник в одну из квартир райцентра и похитил мобильный телефон. Вскоре оперативникам удалось задержать его. Однако вор смог сбежать и скрыться за пределами Яранского района. В июне 2017 года мужчина был объявлен в розыск.

- Недавно оперативники установили место, где мог скрываться обвиняемый, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Вскоре 49-летний вор был задержан в деревне Кобели Кирово-Чепецкого района. Изначально уголовное дело против него завели по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». По этой статье мужчине грозит наказание до шести лет тюрьмы с выплатой штрафа.

Отметим, что сегодня будет решаться вопрос о заключении вора под стражу.

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