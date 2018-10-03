В Киров завезли тонну зараженных Калифорнийской щитовкой слив и нектаринов

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-03T17:31:36+03:00

Фрукты на территорию Кировской области привезли из Сербии и других регионов России

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Во время досмотра партии свежих нектаринов и слив Россельхознадзором по Кировской области и Республики Удмуртии была выявлена тонна зараженных плодов.

- Было выявлено 443 килограмма зараженных нектаринов из Сербии, - рассказали в ведомстве. - А также 605 килограммов российских слив.

Стоит отметить, что калифорнийская щитовка не несет никого вреда здоровью человека. Кроме того, учитывая погодные и климатические условия, которые не способствуют размножению данных организмов, продукцию допустили к реализации в регионе.