Кировчанка проникла в квартиру соседей и угрожала им ножом

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-03T15:02:35+03:00

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Вчера, 2 октября, в полицию сообщили о разбойном нападении на квартиру в Кирове. Как оказалось, ЧП произошло в одном из домов по улице Ленина. 29-летняя женщина ночью проникла в квартиру своих соседей. Жильцы проснулись около 02.00 часов от громких звуков и обнаружили в коридоре злоумышленницу. Один из мужчин решил позвонить в полицию, другой - преградил выход из кватиры.

- Женщина схватила нож и порезала руку 63-летнему жильцу, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Позднее выяснилось, что она успела похитить у соседей деньги. Возможно, она причастна и к другим преступлениям - из этой квартиры уже пропадали деньги и мобильный телефон.

29-летнюю кировчанку доставили в отдел полиции. Против нее возбуждено дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по этой статье может составить 12 лет тюрьмы.