2018-10-03T12:49:45+03:00
Общество

Пятерых узбеков-нелегалов могут отправить на родину за незаконную работу на кировском предприятии

Руководителям фабрики всего лишь вынесли предупреждение
Елизавета Захарова
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Мигрантов могут оштрафовать или выслать из страны за отсутствие трудовых патентовМигрантов могут оштрафовать или выслать из страны за отсутствие трудовых патентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Первомайского района обнаружила пять иностранных граждан, нелегально работающих на производстве одежды и обуви «Вятская мануфактура». Уроженцы Узбекистана без необходимых миграционных и трудовых документов устроились на предприятие обычными чернорабочими.

- Для того чтобы на законных основаниях иностранные граждане могли работать на территории России, у них должны быть оформлены трудовые патенты, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре Первомайского района. - На момент проверки компании было выявлено, что пять граждан Республики Узбекистан были допущены до работы без данных документов.

Теперь в отношении «Вятской мануфактуры» и ее руководителя возбудили дело по административному правонарушению по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина». Но так как к такой ответственности компания и ее руководители привлекаются впервые, то им вынесено предупреждение.

А вот пятерых нелегалов ждет более суровое наказание: за нарушение миграционного законодательства они должны будут заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если у них за плечами уже есть случаи незаконного пребывания в России, то их вывезут из страны.

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