В Кировской области водитель иномарки сбил лошадь

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-03T11:39:03+03:00

Животное выжило, но получило серьезные травмы. Фото: УГИБДД по Кировской области

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Во вторник, 2 октября, на 429 километре дороги в районе деревни Высоково Юрьянского района произошло ДТП, в котором пострадала лошадь. В 05.20 водитель иномарки Toyota Corolla сбил животное. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Водитель автомобля цел, животное травмировано, - пояснили в ведомстве. - По предварительным данным, мужчина наехал на лошадь в зоне действия знака «Перегон животных».

У машины сильно поврежден бампер. Фото: УГИБДД по Кировской области

Дорогу перед автомобилем перебегали сразу несколько лошадей. После аварии хозяину животных сообщили о случившемся, и он забрал коней.