В Кировской области водитель иномарки сбил лошадь
Животное получило травмы
Животное выжило, но получило серьезные травмы. Фото: УГИБДД по Кировской области
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Во вторник, 2 октября, на 429 километре дороги в районе деревни Высоково Юрьянского района произошло ДТП, в котором пострадала лошадь. В 05.20 водитель иномарки Toyota Corolla сбил животное. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.
- Водитель автомобля цел, животное травмировано, - пояснили в ведомстве. - По предварительным данным, мужчина наехал на лошадь в зоне действия знака «Перегон животных».
У машины сильно поврежден бампер. Фото: УГИБДД по Кировской области
Дорогу перед автомобилем перебегали сразу несколько лошадей. После аварии хозяину животных сообщили о случившемся, и он забрал коней.