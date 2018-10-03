В Кировской области мужчина убил 7-месячную дочь

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-03T11:23:41+03:00

Папаша положил на ребенка подушку и одеяло весом в 7 килограммов. Фото: Следственный комитет по Кировской области

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Суд начинает рассмотрение дела об убийстве в Кировской области 7-месячной девочки. Расследование дела завершили следователи регионального следственного комитета, есть обвинительное заключение прокуратуры области.

Трагедия произошла еще в марте 2017 года. В деревне Кинерь Малмыжского района Кировской области 43-летний мужчина отмечал день рождения своей сожительницы, матери своего ребенка, с которой они жили вместе, но так и не зарегистрировали брак.

В семье отмечали день рождения мамы ребенка. Фото: Следственный комитет по Кировской области

После застолья вся семья легла спать. Женщина с детьми (грудной дочерью и старшим сыном) спала в комнате, а мужчина лег на полу на кухне. В какой-то момент 7-месячная дочь стала плакать. Пьяный мужчина проснулся, взял девочку на руки, перенес ее в другую комнату, положил лицом вниз на кровать, а сверху положил подушку и одеяло и придавил рукой. Через какое-то время ребенок стих. «Успокоив» ребенка таким образом, мужчина пошел дальше спать.

Ночью проверить дочь встала мать. Она и обнаружила, что малышка не дышит. Она стала расспрашивать сожителя, что случилось, но он не мог ничего вспомнить, так как был сильно пьян.

Уже позже, во время следствия, установили, что папаша положил на ребенка вес в 7 килограммов. Малышка задохнулась.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В ходе следствия папаша признался в совершении преступления.

По статье мужчине грозит до 20 лет колонии.