2018-10-03T11:41:11+03:00
Общество

Пятнадцатилетнего кировского подростка ищут вторую неделю

Мальчик ушел из дома в два часа ночи
Елизавета Захарова
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Подросток ушел из дома в два часа ночи две недели назад. Фото: vk.com/ornkirovПодросток ушел из дома в два часа ночи две недели назад. Фото: vk.com/ornkirov
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Георгий Колеватов из дома ушел 19 сентября 2018 года, около 2.00. Уже две недели о нем нет никакой информации: на связь с родственниками и близкими он не выходил.

Поисками Георгия занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый», специализирующийся на проблемных детях, которые сбегают из собственных домов или интернатов.

Подростку на вид 15-16 лет. Георгий ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Когда он уходил, он был одет в кожаную куртку и камуфляжные штаны.

Если у вас есть какая-либо информация о Георгии, его местоположении, просьба сообщить по телефонам: 8(912)720-29-57 или 02, 102.

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