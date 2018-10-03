Пятнадцатилетнего кировского подростка ищут вторую неделю
Георгий Колеватов из дома ушел 19 сентября 2018 года, около 2.00. Уже две недели о нем нет никакой информации: на связь с родственниками и близкими он не выходил.
Поисками Георгия занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый», специализирующийся на проблемных детях, которые сбегают из собственных домов или интернатов.
Подростку на вид 15-16 лет. Георгий ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Когда он уходил, он был одет в кожаную куртку и камуфляжные штаны.
Если у вас есть какая-либо информация о Георгии, его местоположении, просьба сообщить по телефонам: 8(912)720-29-57 или 02, 102.