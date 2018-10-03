2018-10-03T11:17:13+03:00
Происшествия

В Кирове бесправник врезался в столб: пострадал пассажир авто

Водитель отказался от проверки на состояние опьянения
Александр ЧАРУШИН
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Авария произошла прямо у ботанического сада. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД по Кировской областиАвария произошла прямо у ботанического сада. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД по Кировской области
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Вчера, 2 октября, в Кирове иномарка въехала в электрический столб. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. ЧП произошло в 23.45 на ул. Карла Маркса, около ботанического сада. По предварительным данным, 28-летний кировчанин не справился с управлением «Тойоты Марк 2» и совершил наезд на столб.

- Установлено, что 28-летний водитель «Тойоты» не имел прав на управление машиной, - подчеркнули в пресс-службе УГИБДД. - Также он отказался от проверки на наличие алкоголя в крови.

Травмы водителя оказались незначительными, помощь медиков ему не потребовалась. Также в аварии пострадал 30-летний пассажир «Тойоты», его доставили в больницу.

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