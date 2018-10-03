2018-10-03T11:20:58+03:00
Общество

98,5% жителей Кировской области вовремя платят за коммуналку

Но неплательщики уже накопили долг в 5184,3 млн рублей перед организациями ЖКХ
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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98,5% жителей Кировской области вовремя платят за коммуналку98,5% жителей Кировской области вовремя платят за коммуналкуФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Кировской области в большинстве своевременно оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают в Кировстате.

По данным ведомства на 1 июля 2018 года уровень платежей населения в Кировской области по всем жилищно-коммунальным услугам составил 98,5%.

Остальная часть населения - 1,5% - накопила долги за коммуналку. К концу июня 2018 года кировчане задолжали организациям ЖКХ 5184,3 млн рублей, что сопоставимо с начислениями за три месяца. Из этой суммы 104,3 млн рублей относится к безнадежной задолженности.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК тоже копят долги. На конец июня 2018 года они задолжали ресурсоснабжающим организациям 3227,5 млн рублей: 77% - долги за отопление и горячую воду, 20% - за электроэнергию, 2% - за холодное водоснабжение и 1% - за водоотведение.

В свою очередь организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, имеют кредиторскую задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, которая на конец июня 2018 года составила 6373,3 млн рублей.

А вот доходы организаций от оказания жилищно-коммунальных услуг на конец июня составили 24436,6 млн рублей. Из них 28% получено непосредственно от населения, 13% - от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и 10% - от бюджетофинансируемых организаций.

В Кировстате подчеркивают, что уровень тарифа для населения ниже, чем уровень экономически-обоснованного тарифа. Так, население покрывает 97,9% от экономически-обоснованного тарифа. Остальное доплачивает бюджет. Так из бюджетов всех уровней на дотации жилищно-коммунальному хозяйству в I полугодии 2018 года было фактически выделено 591,1 млн рублей, из них 242,7 млн рублей (41,1%) на компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения.

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