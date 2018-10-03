Мошенник под видом работника кладбища похитил у кировчан 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-03T11:54:10+03:00

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В Кирове завершен судебный процесс над мошенником, обманувшим сразу девять кировчан. С июля по ноябрь 2017 года мужчина заключил ряд фиктивных договоров, по которым обязался благоустроить места захоронения, изготовить либо отремонтировать надгробные плиты на нескольких кировских кладбищах.

- В действительности осужденный не собирался выполнять эти работы, - рассказали в областной прокуратуре. - В сумме он похитил у кировчан 270 тысяч рублей. Дело было заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Отметим, что ранее кировчанин уже был судим за кражу. С учетом этого его приговорили к одному году, шести месяцам и трем дням колонии общего режима. Мошенник не согласился с решением суда и обжаловал его, однако приговор был оставлен без изменений.