2018-10-03T11:22:56+03:00
Происшествия

В Кирове за кандидата в депутаты собирали поддельные подписи

Виновным грозит наказание до трех лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Факты подделки вскрылись при проверке ФСБ. Фото: bloknot-krymsk.ruФакты подделки вскрылись при проверке ФСБ. Фото: bloknot-krymsk.ru
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Двоих жительниц Кирова подозревают в подделке подписей избирателей. Об этом сообщает областной следком. Установлено, что ЧП произошло в 2018 году, на выборах депутатов городской думы Кирова. Кандидат в депутаты подала документы в избирательную комиссию и начала сбор подписей в свою поддержку. Одной из помощниц кандидата стала 30-летняя девушка: она за деньги стала собирать подписи избирателей.

- Чтобы ускорить процесс, 30-летняя обвиняемая с сестрой подделали подписи кировчан, - подчеркнули в СУ СКР по Кировской области. - Из-за этого кандидат в депутаты не смогла участвовать в выборах, ее права были нарушены. Уголовное дело против двоих кировчанок возбуждено по ч. 2 ст. 142 УК РФ «Подделка подписей избирателей группой лиц по сговору». Максимальное наказание для них может составить три года тюрьмы.

Отметим, что факты подделки подписей вскрылись при проверке специалистов УФСБ региона. Расследование дела продолжается.

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