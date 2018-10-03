2018-10-03T11:24:57+03:00
Общество

В районе Зонального института в Кирове восстановили освещение

На улице Ленина, в районе дома № 156, заменили пять перегоревших светильников
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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На Ленина заменили пять перегоревших ламп. Фото: admkirov.ruНа Ленина заменили пять перегоревших ламп. Фото: admkirov.ru
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В Кирове, в районе Зонального института, восстановили уличное освещение. МУП «Кировсвет» заменило пять перегоревших светильников на ул. Ленина, в районе дома № 156. Об этом сообщили в администрации Кирова.

В МУП «Кировсвет» поясняют, что осенью ремонтные бригады переходят на усиленный режим работы. Из-за дождливой погоды, ветра и перепадов температур возникает больше аварийных ситуаций, требующих оперативного реагирования.

- Основные надежды на значительное улучшение ситуации с уличным освещением мы возлагаем на реализацию энергосервисного проекта, согласно которому в 2019 году планируется установить более 20000 светодиодных светильников вместо натриевых, - подытожили в муниципальном предприятии.

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