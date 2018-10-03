2018-10-03T09:20:59+03:00
Здоровье

Верхнекамская больница получила вертолетную площадку

Она уже помогает спасать жизни
Александр ЧАРУШИН
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До ее появления местных жителей перевозили с вертолетной площадки близ Кирса. Фото: Министерство здравоохранения Кировской областиДо ее появления местных жителей перевозили с вертолетной площадки близ Кирса. Фото: Министерство здравоохранения Кировской области
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Очередная для Кировской области вертолетная площадка появилась на территории Верхнекамской центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщили в региональном Минздраве. Площадку построили совсем недавно, однако она уже активно используется. На днях сотрудники санавиации спасли местную жительницу, ее всего за час доставили в одну из областных больниц.

- Мы и раньше пользовалась услугами санавиации, - пояснил главврач Верхнекамской ЦРБ. - Однако вертолетная площадка находилась в нескольких километрах, у Кирса. Теперь транспортировка наших пациентов стала еще более быстрой.

Отметим, что с начала 2018 года в Кировской области совершено 339 вылетов санавиации, они спасли 352 пациентов, в том числе 57 детей.

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