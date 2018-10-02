2018-10-02T18:39:08+03:00
Общество

Тонувшую кировскую семью от смерти спас известный грузинский танцор

Молодой человек претендует на победу в номинации «По зову сердца» от МЧС
Елизавета Захарова
Поделиться:
Айдар Шаманов - артист известного национального балета Грузии "Сухишвили" родом из Карачаево-Черкесии. Фото: социальные сетиАйдар Шаманов - артист известного национального балета Грузии "Сухишвили" родом из Карачаево-Черкесии. Фото: социальные сети
Изменить размер текста:

Кировскую маму и ее 13-летнего сына, отдыхающих в Сочи, от гибели в море спас молодой танцор родом из Карачаево-Черкессии. Айдар Шаманов, гуляя по набережной, услышал крики о помощи, доносившиеся с воды и сразу кинулся в море. Об этом сообщают наши коллеги из другого региона.

42-летняя женщина уже наглоталась воды и потеряла сознание, ее сын держался из последних сил. Но артист вовремя пришел на помощь и вытащил их на берег. Айдар посоветовал мальчишке научиться плавать, после чего начал уходить. Но Елена Газзаева догнала его и с трудом узнала имя своего спасителя — тот не хотел придавать особого значения своему поступку.

Но теперь о юноше знает весь Кавказ: молодой человек стал претендентом на победу в номинации «По зову сердца» ежегодного фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», итоги которого будут подведены в конце года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сбормобиль» проедет по 11 точкам Кирова и примет вторсырье
Выкинутый на улицу двухмесячный котенок пытался укрыться от непогоды в детском саду
В Вятских Полянах создадут музей советского быта
«Всегда первые!» в Инженериуме ВятГУ
Последние 68 домов в Кирове получат тепло уже через сутки
Ремонт в кировском дворе остановлен из-за замурованной 10 лет назад «ливневки»
Ради сигарет кировчанин попросил незнакомую женщину пролезть в магазин между решетками
«Хочу стать главой района!»: в Яранске выпустили настольную игру про выборы
Угнанный полтора месяца назад кировский автомобиль Pajero Sport нашли в Краснодаре
Лучший производственный наставник региона работает в «УРАЛХИМе»
Кошка Соня неделю жила под балконом дома в надежде, что хозяева за ней вернутся
Лжеэкстрасенс обманул кировчан на 3,5 млн рублей
Депутаты Богородского проголосовали против городского округа
За день сразу три кировчанки получили травмы при падении в автобусах
Новый фильм с Данилой Козловским кировчане увидят на сутки раньше страны
Ночью на Менделеева у ритуального салона сгорел автобус
Прокуратура заставит убрать 15 незаконных свалок в Туже
Снабженец кировского завода получил 255 тысяч от поставщика канцтоваров
ГИБДД: на дорогах Кирова погибли 16 человек
Кировский Минздрав: все льготные лекарства имеются
В Омутнинске сотрудница детского сада ударила женщину ножницами
В Кировской области собака привела полицейских к дому грабителей