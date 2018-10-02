Тонувшую кировскую семью от смерти спас известный грузинский танцор

СЕГОДНЯ 18:38 2018-10-02T18:39:08+03:00

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Кировскую маму и ее 13-летнего сына, отдыхающих в Сочи, от гибели в море спас молодой танцор родом из Карачаево-Черкессии. Айдар Шаманов, гуляя по набережной, услышал крики о помощи, доносившиеся с воды и сразу кинулся в море. Об этом сообщают наши коллеги из другого региона.

42-летняя женщина уже наглоталась воды и потеряла сознание, ее сын держался из последних сил. Но артист вовремя пришел на помощь и вытащил их на берег. Айдар посоветовал мальчишке научиться плавать, после чего начал уходить. Но Елена Газзаева догнала его и с трудом узнала имя своего спасителя — тот не хотел придавать особого значения своему поступку.

Но теперь о юноше знает весь Кавказ: молодой человек стал претендентом на победу в номинации «По зову сердца» ежегодного фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», итоги которого будут подведены в конце года.