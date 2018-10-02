«Сбормобиль» проедет по 11 точкам Кирова и примет вторсырье

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-02T17:51:12+03:00

«Сбормобиль» проедет по улицам города с 10.00 до 15.30 часов. Фото: vk.com/vyatkabezmusora

Мусор должен быть чистым и сухим

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В субботу, 13 октября, по улицам Кирова проедет «Сбормобиль». С 10.00 утра и до 15.30 машина проедет по 11 точкам города и примет у жителей вторсырье. Об этом рассказали волонтеры группы «Вятка без мусора».

- Очень будем рады пластиковым, металлическим, деревянным ящикам, - пояснили активисты молодежного движения. - Они необходимы для перевозки стекла и дальнейшего его хранения на складе.

В «Сбормобиль» можно будет сдать алюминиевые и жестяные банки, макулатуру (бумага, картон), стекло (бутылки, банки), ПЭТ-бутылки (из под напитков, молока), тару от бытовой химии, канистры, ведерки, ящики, контейнеры, пенопласт и вспененный полистирол. Волонтеры отмечают, что весь мусор должен быть чистым и сухим. Его необходимо заранее рассортировать.

Расписание остановок «Сбормобиля»:

- Старый мост - 10.00-10.15

Стоянка у теруправления Первомайского района, Розы Люксембург, 3.

- ул. Заводская - 10.30-10.45

Стоянка между домами 6 и 10 по улице Заводской, фактически находится между «Пятерочкой» и «Ключом здоровья».

- ДК Металлургов - 11.05-11.20

Стоянка на площадке перед входом в ДК металлургов, дом 31 по Октябрьскому проспекту.

- Парк Победы 11.35-11.45

Стоянка у магазина «Пятерочка», Ломоносова 14а.

- р-н «Красная горка» - 11.55-12.05

Стоянка у дома 3 по улице Упита, перед магазином «Пятерочка».

- р-н «Европейские улочки» - 12.20-12.30

Стоянка у магазина «Пятерочка», ул. Архитектора В. Зянкина, 11.

- Дворец пионеров - 12.50-13.00

Стоянка для машин со стороны улицы Сурикова, что рядом с курганами.

- Чистые пруды - 13.15-13.30

Чистопрудненская 2, стоянка у магазина «Пятерочка», чуть в сторону к улице Украинской.

- Солнечный берег - 13.50-14.10

Ленина 198а, стоянка у фитнес-центра «Атлетика».

- Нововятск после переезда - 14.45-15.00

Конечная остановка 46 маршрута, рядом с домом № 28 по улице Парковой.

- Радужный - 15.20-15.30

Индустриальная, 6. Остановка перед домом со стороны улицы.