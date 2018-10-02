«Сбормобиль» проедет по 11 точкам Кирова и примет вторсырье
В субботу, 13 октября, по улицам Кирова проедет «Сбормобиль». С 10.00 утра и до 15.30 машина проедет по 11 точкам города и примет у жителей вторсырье. Об этом рассказали волонтеры группы «Вятка без мусора».
- Очень будем рады пластиковым, металлическим, деревянным ящикам, - пояснили активисты молодежного движения. - Они необходимы для перевозки стекла и дальнейшего его хранения на складе.
В «Сбормобиль» можно будет сдать алюминиевые и жестяные банки, макулатуру (бумага, картон), стекло (бутылки, банки), ПЭТ-бутылки (из под напитков, молока), тару от бытовой химии, канистры, ведерки, ящики, контейнеры, пенопласт и вспененный полистирол. Волонтеры отмечают, что весь мусор должен быть чистым и сухим. Его необходимо заранее рассортировать.
Расписание остановок «Сбормобиля»:
- Старый мост - 10.00-10.15
Стоянка у теруправления Первомайского района, Розы Люксембург, 3.
- ул. Заводская - 10.30-10.45
Стоянка между домами 6 и 10 по улице Заводской, фактически находится между «Пятерочкой» и «Ключом здоровья».
- ДК Металлургов - 11.05-11.20
Стоянка на площадке перед входом в ДК металлургов, дом 31 по Октябрьскому проспекту.
- Парк Победы 11.35-11.45
Стоянка у магазина «Пятерочка», Ломоносова 14а.
- р-н «Красная горка» - 11.55-12.05
Стоянка у дома 3 по улице Упита, перед магазином «Пятерочка».
- р-н «Европейские улочки» - 12.20-12.30
Стоянка у магазина «Пятерочка», ул. Архитектора В. Зянкина, 11.
- Дворец пионеров - 12.50-13.00
Стоянка для машин со стороны улицы Сурикова, что рядом с курганами.
- Чистые пруды - 13.15-13.30
Чистопрудненская 2, стоянка у магазина «Пятерочка», чуть в сторону к улице Украинской.
- Солнечный берег - 13.50-14.10
Ленина 198а, стоянка у фитнес-центра «Атлетика».
- Нововятск после переезда - 14.45-15.00
Конечная остановка 46 маршрута, рядом с домом № 28 по улице Парковой.
- Радужный - 15.20-15.30
Индустриальная, 6. Остановка перед домом со стороны улицы.