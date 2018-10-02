2018-10-02T17:41:20+03:00
Дом. Семья

Выкинутый на улицу двухмесячный котенок пытался укрыться от непогоды в детском саду

Родители взяли питомца, привили его, приучили к лотку, теперь ищут новый дом
Елизавета Захарова
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Двухмесячного кота нашли рядом с детским садом. Фото: Ольга ПОМЕЛОВАДвухмесячного кота нашли рядом с детским садом. Фото: Ольга ПОМЕЛОВА
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Трехмесячный котенок Черныш ищет новый дом и любящих хозяев. Месяц назад он оказался на улице в Нововятске. Прибившись к детскому саду, жалобно мяукал, пока на него не обратили внимание родители и не забрали на передержку.

- Котенка мы обследовали: он абсолютно здоров, от всего обработан, - сообщили родители, приютившие питомца. - Черныш приучен ходить в лоток на сетку. Питается влажным и сухим кормом, ест и натуральный корм - кисломолочные продукты, вареную курицу. Сначала он побаивается чужих, но, привыкнув к человеку, становится ласковым и игривым.

Сейчас котенок подрос: шерсть у него блестящая, гладкая. С другими кошками Черныш ладит. Но все равно ищет новый дом. Если кто-то хочет подарить его Чернышу, то просьба обратиться к Светлане (8(953)942-17-63) или Ольге (8(963)432-02-13).

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